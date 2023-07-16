Отмечается, что Турция поддерживает членство в НАТО Северной Македонии, Украины, Боснии и Герцеговины.

Представитель президента Турции Реджепа Эрдогана Фахретин Алтун заявил, что пополнение НАТО новыми членами будет способствовать длительному миру и стабильности в мире.

"Турция убеждена, что расширение Альянса – это ключ к длительному миру и стабильности в мире. Именно поэтому Турция решительно поддерживает членство в НАТО Северной Македонии и Боснии и Герцеговины", - заявил Алтун изданию Middle East Eye.

Он напомнил, что "президент Эрдоган подтвердил четкую поддержку Турцией обретения членства в НАТО Украиной" перед саммитом Альянса, который состоялся в Вильнюсе на этой неделе.

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"Турция поддерживает географическое расширение НАТО не против какой-то определенной страны, а для преобразования Альянса во всеобъемлющую организацию безопасности, что поможет достичь стабильности", - уточнил спикер Эрдогана.

Вступление Украины в НАТО

Украина подала заявку на вступление в Альянс осенью прошлого года. Сейчас 22 страны формализовали поддержку членства Украины в НАТО. Последней резолюции приняла Болгария.

Министр обороны Соединенных Штатов Америки Ллойд Остин не сомневается, что Украина вступит в НАТО после окончания войны с Российской Федерацией.

Согласно исследованиям, перспектива вступления Украины в ЕС и НАТО поощряет беженцев быстрее возвращаться домой.

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