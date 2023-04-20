Еще более 70 человек получили ранения.

В йеменской столице Сане погибли в давке погибли 78 человек. Трагедия произошла в школе, когда людям раздавали благотворительные деньги по случаю Рамадана.

Как сообщает Reuters, в здании школы собрались сотни людей, чтобы получить по 5 тыс. йеменских риалов ($9). По данным МВД, организаторов раздачи денег уже задержали. Представители МВД уже заявили, что акция с раздачей денег не была согласована с местными властями.

По данным СМИ, среди погибших есть женщины и дети. По словам представителей городских властей, 73 человека получили ранения, 13 из которых в тяжелом состоянии.

Видео дня

По словам очевидцев, сначала охранники стреляли в воздух, пытаясь контролировать толпу, и, возможно, была повреждена электропроводка после чего послышался хлопок, вызвавший панику и давку.

Ситуация в Йемене

Йемен погряз в военном конфликте, который обострился в 2015 году. Более 23 млн жителей страны оказались в сложном положении. Представители властей бежали из страны.

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