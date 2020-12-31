Еще трое сотрудников организации получили ранения и один пропал без вести.

Международный комитет Красного Креста сообщил о гибели своих троих сотрудников в результате атаки на аэропорт в йеменской столице. Еще трое сотрудников получили ранения и один пропал без вести

Об этом говорится в сообщении организации на ее странице в Twitter.

"Международный комитет Красного Креста глубоко опечален тем, что трое наших сотрудников погибли в результате взрыва в аэропорту Адена", - указано в сообщении.

Как уточнили в штаб-квартире МККК, одним из погибших был гражданином Йемена, который помогал координировать деятельность организации, осуществляемую при помощи воздушного транспорта, второй был гражданином Руанды, который работал рентгенологом в медицинской бригаде МККК. Данных о третьей жертве взрыва пока не обнародовали.

Новое правительство в Йемене и теракт

Новое правительство Йемена принесло присягу в конце прошлой недели в Эр-Рияде (Саудовская Аравия). Этого события ждали с ноября 2019 года, когда было заключено соглашение между президентом Абд-Раббу Мансуром Хади и сепаратистским Южным переходным советом (ЮПС).

За это время ЮПС сделал попытку объявить о суверенитете на юге Йемена, однако Саудовская Аравия и ОАЭ убедили стороны конфликта прийти к компромиссу. В итоге в состав правительства вошло 24 министра, пять портфелей достались ЮПС.

30 декабря в аэропорту Адена прогремел сильный взрыв, в результате которого погибли люди.

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Автор: Денис Прядко