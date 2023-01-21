Он обратил внимание на то, как изменилась риторика США с начала полномасштабного вторжения.

Экс-советник государственного секретаря США, дипломат Мэтью Брайза заявил, что в Штатах одним из вариантов окончания войны в Украине рассматривают распад Российской Федерации.

Об этом он говорил в эфире телеканала "Эспрессо". По мнению дипломата, цели Путина относительно этого ужасного вторжения и агрессивной войны изменились. Теперь это, вероятно, физическое и политическое выживание.

"Все это благодаря удивительному мужеству и эффективности украинских военных и национальной решимости всего населения Украины. Путин получал ужасные советы от своих спецслужб в начале войны. Он думал, что сможет одержать быструю победу, захватив Киев и обезглавив правительство, вместо этого потерпел полную неудачу. И теперь он застрял в этой войне на истощение, которую выиграть не в состоянии, а если он не может ее выиграть, то конец его близко", - пояснил Брайза.

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Он обратил внимание на то, что риторика США очень изменилась с начала полномасштабного вторжения России в Украину. Так, аналитики в Вашингтоне начали говорить и писать о возможном распаде всей РФ.

"Раньше они говорили что-то вроде: "Ой, мы спровоцируем Путина на эскалацию этой войны, и он может применить ядерное оружие, а потом, даже напасть на территорию НАТО", а теперь - "Россия развалится в результате этой неудачной войны". Поэтому я думаю, что цель Путина в этой войне - выжить. Для этого он надеется, что если бросить в бой достаточное количество российских солдат, и даже если погибнут десятки и сотни тысяч, это не будет иметь значения, потому что в конечном итоге погибнет много украинцев, пострадает экономика, гражданское население не сможет больше терпеть и Украина наконец капитулирует", - добавил он.

Брайза подчеркнул, что, несмотря на надежды Путина одержать победу таким образом, этого не произойдет.

Развал Российской Федерации

Секретарь СНБО Алексей Данилов в середине сентября 2022 года говорил, что распад России начался 24 февраля - в день полномасштабного вторжения в Украину, когда оккупанты не смогли быстро захватить наше государство.

В то же время военный эксперт Петр Черник считает, что процесс распада России может занять даже десятилетия. Полковник ФСБ РФ в отставке, российский оппозиционер Геннадий Гудко предположил, что распад РФ запросто может произойти из-за глубоких противоречий между Москвой и регионами.

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба призвал мир не бояться, что Россия разваливается. Украинский министр подчеркнул, что мир от этого не упадет.

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