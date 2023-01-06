Макфол считает, что в любом случае санкции нельзя считать неэффективными.

Санкции, введенные против России в связи вторжением на территорию независимой Украины, не смогли остановить войну, но они работают.

Как заявил бывший посол США в России Майкл Макфол в интервью российской оппозиционной журналистке Юлии Латыниной, многие считают, что введенные санкции не сработали, так как война в Украине все еще продолжается, сообщает "Новая газета Европа".

"Я считаю, что санкции - это еще одна возможность остановить эту ужасную войну. Это моя личная позиция. Некоторые считают, что санкции играют иную роль - то есть против России. Но я думаю, что сейчас есть только одна цель - остановить войну. Конечно, если мы говорим, что санкции вводились для этого, то получается, что они не сработали, потому что война продолжается", - заявил Макфол.

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При этом он отметил, что санкции нельзя считать неэффективными.

"Я хочу заметить, что и HIMARS не положил конец этой войне, но никто не говорит, что HIMARS неэффективен. Когда люди говорят, что, если что-то не работает, нужно делать все иначе, я абсолютно не согласен. Я считаю, что просто нужно делать больше", - отметил Макфол.

При этом, Макфол отметил, что из-за санкций Путин теряет последних союзников.

"Мне особенно интересно смотреть на то, как Китай реагирует на санкции. Да, они - не Макфол, они не поддерживают это публично, но у меня есть достаточно информации на счет того, что они не помогают Путину. Это особенно важно, когда мы говорим о технологиях. У них есть технологии, но они их не дают. Я думаю, что, если у России такие союзники, людям в Кремле стоит еще раз обдумать свою позицию", - заявил Макфол.

Война в Украине и санкции против России:

15 декабря ЕС согласовал девятый пакет санкций против Российской Федерации, введенных в связи с военной агрессией РФ в Украине.

Санкции применены к представителям Госдумы РФ, физических лиц, компаний и представителей военного сектора, лиц, которые были причастны к координации хищения украинского зерна и другой украинской продукции, к похищению людей, в частности детей.

Запрещен экспорт гражданских беспилотных аппаратов, ноутбуков, станков, навигации, GPS, радио - всего более 20 групп товаров.169 компаниям запрещено что-либо продавать, поскольку они причастны к обеспечению российского ВПК.

Также запрещен экспорт, который касается производства товаров в авиационной, космической промышленности, включая авиационными двигателями и частями к ним.

Введен запрет на инвестиции в горнодобывающий сектор РФ - это металлы и минералы, в частности титан, никель. Объем таких инвестиций на сегодня составил около 3 млрд евро.

ЕС распространил запрет на участие граждан ЕС в наблюдательных советах российских компаний во всех государственных компаниях.

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