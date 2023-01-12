В Словакии предусмотрена уголовная ответственность за самовольное вступление в ряды армии другой страны.

Президент Словакии Зузана Чапутова одобрила участие семерых словаков в рядах Вооруженных Сил Украины. Из соображений безопасности их имена и причины обращения за такими разрешениями не разглашают.

Как сообщает словацкое издание Pravda, прессекретарь Чапутовой Мартин Стрижинец рассказал, что в целом президент выдала 26 решений относительно разрешений на службу в иностранной армии.

"По состоянию на понедельник, 9 января, президент выдала в общей сложности 26 решений, из которых семь – о разрешении на службу в иностранных войсках и 19 – об отказе", – отметил он.

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Отмечается, что в Словакии предусмотрена уголовная ответственность за самовольное вступление в ряды армии другой страны. Нарушителям грозит от двух до восьми лет заключения и от пяти до десяти лет в условиях военного положения. При этом такая норма не действует, если человек имеет второе гражданство или проходит службу в стране, являющейся членом НАТО.

Однако проходить военную службу в вооруженных силах иностранного государства все же можно, но для этого необходимо получить разрешение от президента. Процедура получения такого разрешения очень длительная и заявление на него должно подаваться не позднее чем за 90 дней до планируемого отъезда на службу.

Издание также отметило, что президент Словакии четко не выражала ни поддержки, ни нежелания предоставлять разрешения на службу в Вооруженных Силах Украины. Чапутова лишь указывала на сложность этого процесса.

Война в Украине: поддержка Словакии

7 декабря 2022 года правительство Словакии одобрило новый пакет военной помощи для Украины. Глава МИД Словакии Растислав Качер подчеркнул, что в него войдут боезапас, крупные калибры, в частности для истребителей, теплые вещи и другое снаряжение.

В конце ноября министр обороны Словакии Ярослав Надь сообщил, что его государство передало Украине 30 боевых машин пехоты БМП-1.

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