В настоящее время следователи работают над тем, чтобы определить имена людей, у которых была мотивация обнародовать секретные материалы.

Расследование утечки секретных документов будет продолжаться до тех пор, пока власти США не выяснят, кто именно опубликовал их.

Об этом заявил министр обороны США Ллойд Остин, передает Голос Америки. "Мы продолжим расследовать и перевернем каждый камень, пока не найдем источник и его масштабы [утечки]", - заявил Остин.

Глава Пентагона стал первым высокопоставленным сотрудником правительства США, который прокомментировал утечку. Он уточнил, что Пентагон знал, что документы были опубликованы 28 февраля и 1 марта, но ничего не может сказать о том, могли ли быть и ранее опубликованы в Интернете другие документы.

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"Это то, о чем мы узнаем, продолжая расследование", - отметил Остин.

В настоящее время следователи работают над тем, чтобы определить имена людей, у которых была мотивация обнародовать секретные материалы американской разведки.

Дипломат и научный сотрудник RAND Уильяма Кортни рассказал изданию, как утечка более 100 страниц секретных документов Пентагона может повлиять на будущее контрнаступление ВСУ

"Утечка была серьезной, появилось много подробной информации, в том числе о структурных компонентах различных элементов обороны Украины. Но что не было раскрыто, так это собственно план контрнаступления. Куда они собираются нанести удар? В какое время? Запад спешит с новыми поставками вооружений. Может произойти частичное перераспределение оружия и боеприпасов с целью запутать РФ и дать понять, что эти документы не дают представления о реальных замыслах", - пояснил ситуацию Кортни.

Утечка секретных документов

На днях стало известно, что в интернете появились секретные данные о готовящемся украинском контрнаступлении. Документы содержат детали обороны некоторых союзников и противников США. Также в некоторых из опубликованных документов речь идет о военном потенциале ВСУ и об уязвимостях обороны.

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