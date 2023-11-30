Документ предусматривает предоставление необходимых полномочий правоохранительным органам США.

Американские сенаторы представили закон, который ускорит арест активов российских олигархов, чтобы направить их на помощь и восстановление Украины.

"Этот закон обеспечивает четкий механизм для ускорения конфискации незаконных активов, связанных с Путиным, и перевода этих средств в поддержку Украины. Путин и его приспешники будут нести ответственность за причиненные ими смерти и разрушения", - заявил один из создателей закона, конгрессмен Уилсон, сообщается на сайте Сената Белого дома.

Отмечается, что приближенные к Кремлю олигархи помогали российскому руководству финансировать войну против Украины. Новый законопроект упрощает конфискацию их незаконно нажитых активов и поможет Украине восстановиться после конфликта.

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"Предоставив необходимые полномочия правоохранительным органам США, законопроект позволит быстро конфисковать суперяхты, самолеты, особняки, пентхаусы и другие роскошные активы, принадлежащие партнерам Путина по конфликту, чтобы поддержать отважных украинских борцов за свободу", - подчеркнул сенатор Блюменталь.

Война в Украине - арест российских активов

Как ранее сообщал УНИАН, Украина может получить российские замороженные активы на сумму в 300 миллиардов долларов. В США и странах Европы изучают правовые основания для использования этих средств для восстановления Украины.

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что конфискация и передача Киеву замороженных активов России снимет бремя как ЕС.

В начале ноября Комитет по иностранным делам Палаты представителей Конгресса США большинством голосов одобрил двухпартийный и двухпалатный законопроект о использование замороженных активов России в пользу Украины.

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