7 ноября Комитет по иностранным делам Палаты представителей американского Конгресса США поддержал большинством голосов двухпартийный законопроект об использовании конфискованных российских активов для помощи Украине. Документ уполномочивает "государственного секретаря США оказать дополнительную помощь Украине, используя активы, конфискованные у Центрального банка РФ, и другие суверенные активы РФ". Теперь законопроект должен принять Конгресс, но поскольку он двухпартийный, то поддержка ему гарантирована. И это становится прецедентом для подражания со стороны стран ЕС, Великобритании, Швейцарии и других стран.

По официальным данным Минфина США, в марте 2023 года на территории США было заморожено российских активов на 58 млрд долларов. Впрочем, со временем эта цифра будет иметь тенденцию к увеличению, поскольку между замораживанием и предоставлением данных в Минфин США есть определенный временной лаг. Анализ утечки данных из Центробанка РФ, который состоялся через Госдуму в апреле 2022 года, указывает, что Центробанк потерял контроль над 392,5 млрд долларов резервов, из которых около 120 млрд долларов оказалось в США.

Приведенная статистика включает потери не только золотовалютных резервов Центробанка РФ, но и Фонда национального благосостояния (ФНБ), который также находится под управлением Центробанка.

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Общая оценка потерь РФ на территории США может оцениваться от 60 до 120 млрд долларов. Более точную оценку дать сложно из-за курсовых колебаний и того факта, что обездвиженные активы (или доходы от них) россияне в течение определенного времени после начала войны могли использовать для финансирования дефицита федерального бюджета.

Законопроект H.R.4175 прописывает четкие правила и процедуры конфискации со ссылкой на нормы международного права, по которым страна-агрессор должна компенсировать нанесенный войной ущерб. Обращу внимание, что сам документ только одобрен профильным комитетом и должен еще быть проголосован в Конгрессе, утвержден в Сенате и подписан президентом США. После того, как закон вступит в силу, на реализацию его положений дается 180 дней. То есть все временной горизонт от даты рассмотрения профильным комитетом до получения первых результатов, по моим оценкам, может занять до года.

Общая оценка потерь РФ на территории США может оцениваться от 60 до 120 млрд долларов

Для Украины стратегически важно перенести на Еврокомиссию импульс, который сейчас создал профильный комитет Конгресса США. Позиция ЕС менее выгодна Украине. Дело в том, что в ЕС официально согласились, что нанесенный войной ущерб должен быть компенсирован РФ, но, в отличие от США, позиция ЕС заключается в том, что суверенные активы россиян будут заморожены в ЕС, пока Россия сама не компенсирует нанесенный Украине ущерб. Сейчас же Еврокомиссия предлагает передавать Украине только доходы от этих активов.

Речь может идти о сумме до 273 млрд долларов замороженных российских активов. К этой сумме также следует добавить активы российских госкомпаний, чиновников и подсанкционных российских олигархов.

Что мешает передаче активов? Принято считать, что конфискация золотовалютных резервов (ЗВР) Центральных банков – это крайняя мера, на которую идут цивилизованные страны, поскольку она плохо влияет на популярность их валют для держания другими центральными банками своих резервов в их валютах. Впрочем, это только теория вопроса, которая в случае с Россией разошлась с практикой.

Для Украины стратегически важно перенести на Еврокомиссию импульс, который сейчас создал профильный комитет Конгресса США

Во-первых, структура ЗВР примерно должна соответствовать валютной структуре внешней торговли. Более года активных санкций привели к тому, что РФ и так там, где могла, отказалась от расчетов в долларах и евро. Поэтому спрос со стороны РФ на доллары и евро и так упал под давлением санкций.

Во-вторых, можно было бы считать, что пример конфискации ЗВР РФ негативно повлияет на склонность центробанков других стран держать резервы в долларах и евро. Но и здесь есть два интересных момента.

США же не просто так конфискуют российские ЗВР и средства ФНБ. Это происходит по нормам международного права и из-за нанесенного войной ущерба. Поэтому отсутствие конфискации в качестве наказания порождает среди таких стран как РФ, Иран, Северная Корея, Куба, Республика Беларусь и т.д. комплекс вседозволенности.

Другой аспект – моральный, поскольку создание условий для сохранения резервов страны-террориста является опасным прецедентом для цивилизованного мира. Что будет дальше? Создание резервов для ИГИЛ и Хезболлы, или платежной системы для Аль-Каиды? Именно поэтому риторика насчет проблемности конфискации российских ЗВР в США даже не велась, а в ЕЦБ имеет близкий к безнравственности характер.

В-третьих, Путин лично занимается возвратом российских ЗВР и средств ФНБ. Его инструментарий крайне ограничен. Все, что мог сделать Кремль, – это замедлить выход иностранного капитала из РФ, построив сложную систему выдачи разрешений на продажу иностранцами бизнесов. Он лично выдает разрешения на продажу банков и крупных компаний, но и после этого средства вывести совсем не просто. Они оседают на спецсчетах банков в РФ, и их не выпускают за границу. На таких спецсчетах сейчас накопилось всего до трех млрд долларов. Российские власти не выпускают эти средства из РФ и пытаются обменять их на замороженные активы в ЕС (прежде всего в Euroclear, где заморожены российские счета в ценных бумагах на 180 млрд евро). Впрочем, такой обменный фонд непропорционален.

...Путин лично занимается возвратом российских ЗВР и средств ФНБ

Что дальше? Как видим, фундаментальных предпосылок для блокировки передачи российских активов Украине нет. Поэтому Украине сейчас нужно:

1. Усилить усилия МИД, чтобы условный успех, который был достигнут нашими дипломатами в США, был перенесен на практику ЕС, где процессы идут медленнее, но и застряло втрое больше российских активов.

2. Украина должна быстро развивать собственную финансовую инфраструктуру по восстановлению экономики. Это должен быть прозрачный для внешних стейк-холдеров Фонд восстановления.

3. НБУ должен срочно начать изменения в монетарной политике и в регулировании денежного обращения. Сейчас мы не способны принимать большие объемы компенсаций. Вся наличная и безналичная гривня, обслуживающая нашу экономику, в октябре 2023 года не превышала 45 млрд долларов.

4. Украине, США, ЕС, Великобритании и другим странам стоит заняться розыском неофициальных фондов РФ. Политика обхода нефтяных санкций G7 показала, что Россия способна была создать теневой флот танкеров за короткий промежуток времени, что стоило ей до 100 млрд долларов. И это не последние официальные резервы, которыми руководит Кремль. Перехват контроля над такими резервами не помешает Украине и нашим союзникам и значительно ослабит РФ.

Виталий Шапран, финансовый аналитик, член Украинского общества финансовых аналитиков