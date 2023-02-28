На борту летательного аппарата находился почти десяток человек.

На территории Российской Федерации "приземлился" очередной военный вертолет: на этот раз крушение потерпел Ми-8, на борту которого находился почти десяток человек. Ранее в РФ также рухнул вертолет, который обычно занимался перевозкой российского диктатора Владимира Путина.

По данным российских СМИ, происшествие случилось неподалеку от площадки Лавозеро под Мурманском. Сообщается, что самолет зашел на неудачную посадку, на его борту было 8 пассажиров.

"При заходе на посадку в 3-х км от аэропорта Мурманска потерпел крушение вертолет. На его борту было восемь человек, по предварительным данным, четверо ранены", - сообщили в экстренных службах.

В России "самоликвидируются" военные штурмовики и вертолеты

Отметим, что в рамках военной агрессии против Украины на территории РФ загадочным образом "падают" военные самолеты и вертолеты.

Буквально 23 февраля накануне годовщины вторжения российских войск в Украину на границе рухнул штурмовик Су-25. Летательный аппарат "упал на голову" жителям Белгородской области. Позже стало известно, что пилот военного штурмовика погиб вместе со своей "птичкой".

Также 19 декабря в России разбился и сгорел вертолет Ми-8. Сообщалось, что вертолет также не смог осуществить удачную посадку и рухнул в поселке Тахтоямск Магаданской области.

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