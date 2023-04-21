В том числе произошли и перестановки.

В Российских Военно-морских силах состоялись кадровые перестановки. Как сообщает "РИА Новости" со ссылкой на собственные источники, в первую очередь они коснулись Балтийского флота.

Бывший командующий Балтийским флотом адмирал Виктор Лиина был назначен начальником Тихоокеанского флота. На его место назначили вице-адмирала Владимира Воробьева.

До этого Воробьев занимал должность заместителя начальника Генштаба Вооруженных сил РФ.

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"Указы о назначении адмиралов Воробьева и Лиина командующими Балтфлотом и ТОФ подписаны, в ближайшее время они вылетают к местам назначения и начнут выполнение своих обязанностей", - передает слова одного из источников "РИА Новости".

Пока официально об этих кадровых изменениях в ВМС России сообщено не было.

Изменения в командованиях флота РФ

Вчера, 20 апреля, стало известно, что Адмирал Сергей Авакянц покинул пост командующего Тихоокеанского флота. Он работал на этом месте с 2012-го года.

На данный момент Авакянц назначен на должность главы штаба, который занимается центрами военно-спортивной подготовки и патриотического воспитания.

14 апреля Тихоокеанский флот привели к полной боевой готовности "в рамках внезапной проверки". Она завершилась 20 апреля. РосСМИ связывают увольнения Авакянца с этой проверкой .

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