Геннадий Гудков считает, что Путин сейчас ищет опору в ФСБ.

Президент РФ Владимир Путин ощущает бессилие на фоне событий вокруг Крыма. Он понимает, что потеря полуострова будет равна его личному поражению.

На этом фоне американские генералы и чиновники уже во всю выдают свои планы на Крым. Их прокомментировал российский оппозиционер Геннадий Гудков.

"Власть сейчас взяли в стране генералы. Что касается вот сейчас Путина, то понятно, что он слабеет. Да он же не может управлять страной в одиночку. Мы примерно понимаем, так как генералы сейчас мочат Пригожина, а Путин уже не может ему помочь. Это отмщение за то унижение, в которому они пребывали многие месяцы", - сказал он.

Гудков считает, что Путин сейчас ищет опору в ФСБ.

"ФСБ всегда конфликтовала с военными и по сути подмяла армию. Первый месяц войны как минимум, чем и объясняются неудачи на на поле боя. Потому что вот собственно ФСБшники управляли военными действиями, то есть политические решения принимались именно ими... Путин слабину почувствовал что им уже начинают управлять, почувствовал себя в какой-то степени марионеткой. Он начал такие реверансы и поклоны раздавать ФСБ, авось поддержат его", - добавил оппозиционер.

Ситуация в Кремле: последние новости

Политолог Николай Давыдюк считает, что российский президент Владимир Путин начал распространять тезисы о том, что РФ хотят уничтожить. Это говорит о нехватке инфоповодов для внутренней пропаганды.

Российский диктатор шокировал сотрудников спецслужбы ФСБ своим антироссийским заявлением: он призвал своих агентов ликвидировать в России всю "мразь".

Ранее Путин заявил, что якобы западные лидеры хотят "раскассировать бывший Советский Союз и его основную часть - Российскую Федерацию".