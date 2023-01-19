По мнению председателя Военного комитета НАТО, танки важны для изгнания россиян с украинской территории.

В Организации Североатлантического договора (НАТО) не имеют сомнений, что украинские военные в войне с Российской Федерацией тоже должны иметь танки.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом председатель Военного комитета НАТО, адмирал Роб Бауэр сказал на пресс-конференции по итогам заседания этого комитета на уровне начальников генеральных штабов.

"В такой войне, которая сейчас ведется, каждый вид вооружения является необходимым. Россияне воюют с привлечением танков, поэтому украинцы тоже нуждаются в танках", - подчеркнул Бауэр.

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Он отметил, что верховный главнокомандующий Объединенных вооруженных сил НАТО в Европе и командующий Вооруженных сил США в Европе, генерал Кристофер Каволи также считает, что если противник имеет танки, то украинцы тоже должны иметь танки.

"Это с точки зрения соответствия: что имеет враг - является необходимым для украинцев. И, учитывая стремление Украины вернуть свои территории, захваченные россиянами, танк является важным вооружением для борьбы с россиянам и для изгнания их с украинской территории", - сказал Бауэр.

В свою очередь, как заявил Каволи, не существует конкретной системы вооружения, которая может быть "магическим средством". "Нужен баланс всех систем. В конце концов, танки концептуально сводятся к балансу между огневой мощью, мобильностью и защитой", - сказал Каволи.

Говоря о танках западного производства, он добавил, что современные западные технологии превосходят российские технологии. В то же время, как уточнил Каволи, это касается не только танков, но и всех системных аспектов: логистики, снабжения, обслуживания, способности выявлять цели и тому подобное.

Танки для Украины - что известно

Как сообщал УНИАН, 11 января во время визита во Львов президент Польши Анджей Дуда объявил о передаче Украине роты танков Leopard (14 единиц по стандартам НАТО). Как сообщил польский лидер во время совместного брифинга с президентами Украины Владимиром Зеленским и Литвы Гинатасом Науседой, роту танков передадут в рамках международной коалиции.

14 января премьер-министр Великобритании Риши Сунак подтвердил передачу Украине 14 танков Challenger 2 и дополнительных артиллерийских систем. Challenger-2 является основным боевым танком британской армии.

Сегодня, 19 января, президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что Украина не только ждет поддержки партнеров в поставках танков, но и занимается собственным производством. Во время брифинга с президентом Европейского совета Шарлем Мишелем Зеленский подчеркнул, что против тысяч танков РФ недостаточно мужества украинских военных и мотивации нашего народа.

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