Неодобрение действий руководства Российской Федерации после полномасштабного вторжения в Украину выросло до максимума за 15 лет.
Как говорится в опросе социологического института Gallup, в 2022 году о неодобрении деятельности РФ заявили 57% респондентов из 137 стран мира, что на 18% больше, чем годом ранее. Предыдущий максимум показателя (38%) был зафиксирован после попытки аннексии временно оккупированного украинского полуострова Крым.
Сейчас негативная оценка действий российского руководства преобладает в 81 стране мира. Больше всего осуждают Россию в Украине (96%), Польше (95%) и США (93%). В то же время российские действия не одобряют также:
- 85% опрошенных в Европе;
- 63% - в Северной и Южной Америке;
- 52% - в Азии;
- 34% - в Африке.
Опрос о войне в Украине
Абсолютное большинство опрошенных граждан Украины считают президента Российской Федерации Владимира Путина современным Адольфом Гитлером.
В Польши более 80% граждан поддерживают действия властей по поддержке Украины. В целом в победе Украины над Россией в войне уверены 61% жителей Европейского союза.