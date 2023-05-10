В 81 стране мира преобладает негативная оценка действий РФ.

Неодобрение действий руководства Российской Федерации после полномасштабного вторжения в Украину выросло до максимума за 15 лет.

Как говорится в опросе социологического института Gallup, в 2022 году о неодобрении деятельности РФ заявили 57% респондентов из 137 стран мира, что на 18% больше, чем годом ранее. Предыдущий максимум показателя (38%) был зафиксирован после попытки аннексии временно оккупированного украинского полуострова Крым.

Сейчас негативная оценка действий российского руководства преобладает в 81 стране мира. Больше всего осуждают Россию в Украине (96%), Польше (95%) и США (93%). В то же время российские действия не одобряют также:

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85% опрошенных в Европе;

63% - в Северной и Южной Америке;

52% - в Азии;

34% - в Африке.

Опрос о войне в Украине

Абсолютное большинство опрошенных граждан Украины считают президента Российской Федерации Владимира Путина современным Адольфом Гитлером.

В Польши более 80% граждан поддерживают действия властей по поддержке Украины. В целом в победе Украины над Россией в войне уверены 61% жителей Европейского союза.

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