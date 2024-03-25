Издание отмечает, что лагеря для беженцев в Сирии переполнены оружием и бывшими боевиками "Исламского государства".

Угроза боевиков из "Исламского государства", против которого ранее воевала армия США, никуда не исчезла. Приход Дональда Трампа к власти может лишь обострить ситуацию.

Издание The Wall Street Journal пишет, что в одном из лагерей для беженцев, которое находится в Аль-Холь, Сирия, проживает около 44 тысяч человек. Там, во время последней проверки, нашли большое количество оружия, десятков боевиков "Исламской даржавы" и женщину, которую насильно там удерживали около 10 лет.

Кроме того, журналисты отмечают, что около 9 тысяч боевиков "Исламского государства" содержатся отдельно в сети центров содержания под стражей в том же регионе. Их охраняют сирийские демократические силы, которые являются союзниками США. И сейчас в лагерях возникают опасения из-за того, что США может прекратить выделять поддержку на эти центры. Ведь это, в свою очередь, может привести к возрождению террористической группировки "Исламского государства".

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Издание также добавляет, что эта проблема не только для Сирии, но и для всего мира. В частности, приводят пример теракта в Москве, который произошел накануне. Вину на себя взяла террористическая организация "ИГИЛ-К" - филиал "Исламского государства" в Афганистане.

Издание отмечает, что в случае прихода Дональда Трампа к власти, новый глава Белого дома может вывести войска из страны и таким образом терроризм начнет распространяться на весь мир.

Кроме проблемы с помощью от США, у сирийских курдов есть и другие - в частности, Турция, которая неоднократно бомбила Сирию. Кроме того, опасной может стать ситуация в случае вывода американский войск из Ирака. Все это может привести к распылению сирийских сил на разные направления, что приведет к уменьшению их внимания к деятельности террористов.

Теракт в Москве - последние новости

Вечером 22 марта в Подмосковье произошел масштабный теракт. По данным российских СМИ, неизвестные в камуфляже открыли стрельбу из автоматов по посетителям концерта рок-группы "Пикник".

Российские власти начали искать виновных в теракте в Киеве. Впрочем, украинские власти опровергли эти заявления РФ. Похожего мнения и президент Франции Эммануэль Макрон. Он заявил, что подобные обвинения в сторону Украины циничны и контрпродуктивны.

Интересную деталь в этой ситуации выделили журналисты Bloomberg - они заявили, что реакция главы Кремля на террористическую атаку в России демонстрирует паранойю, которая должна волновать всех.

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