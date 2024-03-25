Реакция на главы Кремля на террористическую атаку в России демонстрирует паранойю, которая должна волновать всех.

Правитель Российской Федерации Владимир Путин забыл, что "Исламское государство" считает РФ частью Запада. Об этом говорится в материале Bloomberg.

Отмечается, что после ареста в РФ вероятных исполнителей террористического акта в Москве становится очевидным, что перед нападением Путин отклонил предупреждение США о его вероятности - как публично, так и для своих высших офицеров безопасности.

"Он назвал прогноз американской разведки, что исламисты планировали нападение, большим шантажом России, направленным на дестабилизацию его страны. ... Он воспользовался бы предупреждением, даже если бы не смог предотвратить нападение", - говорится в статье.

Также, считают авторы, хотя Путину удалось убедить большую часть "глобального Юга", что его вторжение в бывшие имперские владения каким-то образом делает его жертвой западного колониализма, исламисты этого не понимают, - "им наплевать на Украину, но они также не делают разницы между российским и западным колониализмом".

"Что касается "Исламского государства" или "Аль-Каиды", военные действия Путина в Сирии и Чечне ничем не отличаются от американских в Ираке или Ливии. Присутствие большой российской военной базы в преимущественно суннитском Таджикистане - бывшей советской стране, из которой могли быть арестованы подозреваемые - не является менее оскорбительным для исламистских идей, чем присутствие военных баз США в Персидском заливе. Россия для них является частью христианского Запада. Он не принадлежит никому на территории их воображаемого "исламского халифата", - пишет СМИ.

Также журналисты считают, что Путин мог бы "уверенно намекнуть на украинскую ответственность, таким образом оправдав собственную потерю бдительности, потому что ... он знает, что он должен иметь возможность продать любую историю, которая ему нравится дома".

"Путин неоднократно демонстрировал эту способность во время своей войны в Украине, и это вызывает глубокое беспокойство. Теперь он может создать поддержку населения практически для любого решения или агрессии. Хуже того, ползучее распространение того, что можно назвать популистскими "авторитократиями", делает это верным для все большего количества лидеров", - резюмирует издание.

Теракт в Москве 22 марта

Вечером 22 марта в Подмосковье произошел масштабный теракт. По данным российских СМИ, неизвестные в камуфляже открыли стрельбу из автоматов по посетителям концерта рок-группы "Пикник".

Жертвами атаки стали по меньшей мере 137 человек, еще более 180 получили ранения.

Ответственность за атаку взяла на себя террористическая организация "Исламское государство". В то же время правитель РФ Владимир Путин выступил с обращением, в котором связал теракт с Украиной, и провел аналогию с преступлениями, совершенными нацистами во времена Второй Мировой войны.

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