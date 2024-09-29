РФ не хочет мира, а прекращение войны ей нужно только для оперативной паузы, подчеркнул Подоляк.

Китайско-бразильская инициатива по созданию платформы "Друзья мира" по войне в Украине ни на что не будет влиять. Эти "мирные инициативы" базируются на концепции РФ, заявил советник главы Офиса президента Михаил Подоляк.

"Она ни на что не будет влиять. Нет никаких "друзей мира". Это "друзья капитуляции". Они предлагают эти все "мирные инициативы", которые исключительно базируются на концепции РФ. То есть – давайте немедленно прекратим войну, оставим РФ на оккупированных территориях и не дадим РФ проиграть войну...", – сказал он в эфире телемарафона.

По его словам, это не "мирные инициативы", они носят капитулянский характер. Советник руководителя ОП подчеркнул, что есть формула мира президента Зеленского, где "все четко базируется на международном праве".

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"Это можно камуфлировать, как это постоянно делает российская пропаганда... Еще раз. Четко зафиксирую. Есть исключительно формула мира Зеленского, где все четко базируется на международном праве. РФ не хочет никакого мира, она хочет прекращения войны, но хочет получить и оперативную паузу. Поэтому никаких мирных инициатив, кроме украинской, не может быть", – резюмировал Михаил Подоляк.

Китайско-бразильская "мирная инициатива"

На днях пресс-служба Министерства иностранных дел Китая заявила, что Пекин совместно со странами Глобального Юга планируют создать платформу "Друзья Мира", которая будет направлена на "политическое урегулирование войны в Украине".

Впоследствии сообщалось, что Венгрия примет участие в инаугурационной встрече инициативы "Друзья мира" в Нью-Йорке, которую возглавляют Китай и Бразилия.

Поддержала китайсько-бразильский "мирный план" и Швейцария. Примечательно, что там нет ссылок на Устав ООН или прямого упоминания о территориальной целостности Украины.

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