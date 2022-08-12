Сейчас пророссийский блогер Анатолий Шарий скрывается в Испании.

В Генпрокуратуре Литвы начали расследование против пророссийского блогера Анатолия Шария.

Об этом пишет литовское издание 15min.

"Начато досудебное расследование по статье 216 Уголовного кодекса (Легализация имущества, полученного преступным путем). Расследование организует Управление расследования финансовых преступлений, организатор прокуратуры департамента уголовного розыска Генпрокуратуры", – заявила представитель Генпрокуратуры Литвы Рита Стундене.

Ранее российский правозащитник Марк Фейгин подал ходатайство в литовские правоохранительные органы с просьбой начать расследование против Шария, которого обвиняют в уклонении от уплаты налогов и получении денег от РФ.

Добавим, что Шарий в 2012 году получил политическое убежище в Литве. Напомним, что в июне 2022 года восьмой апелляционный административный суд Львова запретил деятельность пророссийской силы "Партия Шария".

Сейчас Шарий скрывается в Испании. 4 мая его задержали по просьбе украинских правоохранителей, которые внесли блогера в Интерпол. На следующий день подозреваемого в госизмене отпустили под подписку о невыезде.

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