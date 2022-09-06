Исключение могут сделать для студентов, ученых, инвесторов и предпринимателей, но не для всех.

Гражданам Российской Федерации и Беларуси до 30 июня 2023 года не будут выдавать виды на жительство в Латвии. Кабинет министров страны поддержал соответствующие поправки к закону об иммиграции.

Об этом говорится в сообщении правительства Латвии.

"Поправки к закону об иммиграции также предусматривают, что до 30 июня 2023 года будет прекращена выдача разрешений на временное пребывание гражданам России и Беларуси, за исключением лиц, которые находятся в Латвии длительное время, таких как бывшие граждане или неграждане Латвии, которые из-за незнания государственного языка не получают постоянный вид на жительство или статус постоянного жителя Европейского Союза", - говорится в сообщении.

Видео дня

В соответствии с поправками предполагается, что граждане и неграждане Латвии, которые хотят стать гражданами иной страны и при этом остаться в Латвии, должны сдать тест на знание государственного языка и подтвердить наличие необходимых финансов.

При этом предлагается сделать исключение для студентов и ученых, которые хотели бы остаться в Латвии после окончания учебы или исследовательских проектов. Также исключения могут сделать для инвесторов и предпринимателей, но их будут тщательно проверять ведомства национальной безопасности.

Как ранее сообщал УНИАН, Эстония, Латвия, Литва и Польша планируют на национальном уровне запретить выдачу виз россиянам и ограничить въезд гражданам РФ с взами ЕС.

При этом власти Латви сообщили, что с 24 февраля аннулировали 761 вид на жительство граждан Российской Федерации. Большую часть документов аннулировали из-за несвоевременной подачи документов.

Вас также могут заинтересовать новости: