Встреча президентов России и США возможна, если они сочтут ее целесообразной, подчеркнул спикер российского лидера.

Конкретных планов насчет встречи президента Российской Федерации Владимира Путина с американским коллегой Джо Байденом пока нет.

Встреча Путина и Байдена возможна, если лидеры стран сочтут это целесообразным, и решение может быть принято в любой момент, рассказал журналистам пресс-секретарь главы РФ Дмитрий Песков, пишет ТАСС.

"Нет, пока конкретных планов на этот счет (встречи Путина и Байдена – Ред.) нет", – заявил спикер.

По его словам, на этой неделе возможна встреча министра иностранных дел Сергея Лаврова с госсекретарем Штатов Энтони Блинкеном.

"…Также не исключаем контактов министров России и Франции", – сказал Песков.

Напомним, 20 февраля президент Франции Эммануэль Макрон поговорил по телефону с Владимиром Путиным, и лидеры государств согласовали необходимость поиска дипломатического разрешения ситуации, которая сложилась вокруг Украины.

Также стало известно, что главы МИД Франции и России в ближайшие дни должны встретиться и обсудить возможное проведение саммита на высшем уровне с участием представителей РФ и Украины, а также союзников "по определению нового порядка мира и безопасности в Европе".

Позже пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила, что Джо Байден готов провести встречу с Владимиром Путиным, если Россия не пойдет на вторжение Украину.

Спикер подчеркнула, что российская сторона, похоже, продолжает готовиться к полномасштабному вторжению на украинскую территорию.

Угроза полномасштабного вторжения РФ в Украину – коротко

Россия осенью 2021-го обострила ситуацию на границе Украины – стянула много военнослужащих и техники, из-за этого в нашей стране и на Западе заговорили о возможном полномасштабном вторжении.

В декабре того же года 2021-го Министерство иностранных дел России обнародовало проект договора между Москвой и Вашингтоном о "гарантиях безопасности", в котором РФ предложила, в том числе отказаться от пополнения рядов НАТО Украиной. Вашингтон высказался против того, чтобы лишать Украину возможности вступить в НАТО.

15 февраля текущего года российская сторона утверждала, что начала отводить войска от украинской границы в места постоянной дислокации, однако ни в Штатах, ни в Альянсе эти сведения не подтвердили.

В тот же день американский президент Джо Байден заявил, что вокруг нашей страны и Беларуси РФ имеет свыше 150 тысяч военнослужащих, и позиция войск является угрожающей.

Вас также могут заинтересовать новости: