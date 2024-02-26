Большинство россиян в основном апатичны к войне, однако не поддерживают вторую волну мобилизации.

Официальные лица и государственные СМИ воздержались от освещения второй годовщины начала полномасштабной войны против Украины, чтобы не привлекать внимание населения к неудачам оккупантов. Речь идет о значительных потерях РФ, провале в достижении заявленных стратегических целей, реализации меньших задач - захвате всей Луганской и Донецкой области.

Как сообщает ISW, последний российский опрос общественного мнения показал, что настроения россиян относительно войны в Украине в основном остаются неизменными. Большинство россиян в основном апатичны к войне, однако не поддерживают вторую волну мобилизации.

По мнению аналитиков, президент РФ Владимир Путин и чиновники страны решили промолчать относительно годовщины чтобы сохранить общественную апатию касательно войны. Это позволяет властям страны-агрессора продолжать войну без значительной общественной реакции.

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Как отмечается, Путин, вероятно, осознает, что вторая волна мобилизации будет непопулярной, и обеспокоен, что это вызовет широкое недовольство. Однако это может измениться после его переизбрания в марте 2024 года. Он может решить, что потребности России в формировании вооруженных сил перевешивают риски широкого внутреннего недовольства.

Война в Украине - последние новости

Как известно, с начала полномасштабной войны потери РФ достигли уже 410 700 человек.

За неделю, с 18 по 25 февраля, Силы обороны Украины уничтожили около 7390 человек личного состава войск РФ, 1154 единицы вооружения и военной техники оккупантов.

Когда Черноморская зерновая инициатива перестала работать, позиция Украины позволила ей перехватить доминирование в западной части Черного моря.

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