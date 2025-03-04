Также канадская провинция отказалась от услуг компании Илона Маска.

Премьер-министр Онтарио Даг Форд заявил, что в ответ на введенные президентом США пошлины против Канады его провинция запрещает американским компаниям участвовать в местных закупках и "разрывает" соглашение с компанией Илона Маска Starlink о предоставлении высокоскоростного интернета.

"Мы разрываем контракт Онтарио со Starlink. С этим покончено. Его больше нет", – приводит слова Форда CNN.

В ноябре в провинции сообщали, что SpaceX должна была предложить свои услуги спутникового интернета Starlink для около 15 000 домов и предприятий.

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Кроме того, Даг Форд пригрозил применить 25% надбавку на электроэнергию, которую его провинция поставляет в США, если у Трампа не пересмотрят решение о пошлинах:

"Мы без колебаний отключим и их электроэнергию. Мы должны убедиться, что Америка почувствует боль".

Премьер Онтарио также добавил, что в первую очередь такие меры нанесут ущерб тем штатам, где поддерживают Дональда Трампа.

К тому же, по словам Форда, Совет по контролю за алкогольными напитками Онтарио убирает американскую продукцию с полок магазинов.

Пошлины США против Канады

Дональд Трамп ввел пошлины на товары из Канады. С 4 марта 2025 года импорт будет облагаться налогом в 25%, а канадские энергетические товары будут облагаться пошлиной в 10%.

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо в ответ на этот шаг объявил, что Оттава вводит 25% пошлины против американских товаров на сумму 155 миллиардов долларов.

Позже Трамп выступил с новыми угрозами в сторону Канады. Он назвал Трюдо "губернатором" и сказал, что "когда он вводит пошлины в ответ против США, наши пошлины в ответ немедленно увеличатся на такую же сумму".

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