Их тела с заметными ножевыми ранениями нашли в загородном доме.

Одного из самых выдающихся кинорежиссеров Ирана Дариуш Мехрджуи жестоко зарезали вместе с женой Вахиде Мохаммадифар в собственном доме, расположенном вблизи Тегерана.

На телах пары нашли многочисленные ножевые ранения в районе шеи. Рассматривается версия убийства, отмечает издание The Guardian.

По предварительным данным, Дариуша вместе с Вахиде зарезали в субботу вечером. За несколько часов до смерти режиссер выходил на контакт со своей дочерью Моной.

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В 21:00 по местному времени он прислал ей смс с приглашением поужинать вместе на вилле у Караджи (запад Тегерана). Девушка приехала в Мехрджуи через полтора часа и нашла отца и мать уже мертвыми, сообщил Хоссейн Фазели-Хариканди - председатель суда провинции Альборз.

"Были убиты многочисленными ножевыми ранениями в шею", - констатируют смерть режиссера на сайте судебной системы Mizan.

В тот же день полиция заявила, что не видит на месте совершения преступления признаков насильственного проникновения в дом. В то же время там нашли следы, которые могут быть "связаны с убийцей".

На следующий день после убийства пары газета Etemad опубликовала интервью с женой режиссера. Еще до своей смерти она отмечала, что их семье угрожали, а дом ограбили.

В то же время Фазели-Хариканди уточнил, что полиция не получала никаких соответствующих жалоб от пары.

В своем заявлении министр культуры Ирана Мохаммад-Мехди Эсмаили назвал Мехрджуи "одним из пионеров иранского кино", выразив скорбь по поводу потери "создателя вечных произведений" иранского кинематографа.

Чем запомнился известный кинорежиссер Ирана Дариуш Мехрджуи

Дариуш Мехрджуи родился в столице Ирана (Тегеран) в 1939 году. Долгое время он занимался изучением философии на территории США, но позже вернулся на родину и снял свой первый фильм Диамант 33" в 1967 году. Эта картина стала своеобразной пародией на фильмы о Джеймсе Бонде и "открыла" Мехрджуи двери для дальнейшего творчества.

В истории создания иранского кино имя Мехрджуи связывают с "новой волной" кинематографа. Его фильм "Корова" (1967 год) стал одной из первых картин этого движения. Позже он снял еще ряд фильмов, хорошо известных в Иране - среди них "Мистер легковерный" и "Цикл".

В 1979 году режиссер временно эмигрировал из Ирана во Францию (там был до 1985 года) на волне исламской революции, охватившей страну в то время. Именно там Мехрджуи работал над одним из своих самых известных фильмов - документальной лентой "Путешествие в страну Рэмбо".

В 1987 году он вернулся в Иран и остался в стран: до своей гибели успел создать еще ряд известных фильмов - "Арендаторы", "Сара, Пари и Лейла" и еще серия фильмов.

В своей работе Мехрджуи настаивал на том, что кино не должно становиться инструментом для пропаганды определенной идеологии среди населения. Он сравнивал кино с поэзией, которая не должна занимать чью-то конкретную сторону.

На Ближнем Востоке началась война из-за действий ХАМАС

Напомним, что сейчас на Ближнем Востоке происходят активные боевые действия из-за войны между террористами ХАМАС (Палестина) и силам ЦАХАЛ (армия Израиля). Иерусалим объявил блокаду сектора Газа и готовится к наземной операции из-за нападения палестинцев на свои территории, которое произошел 7 октября. Тогда президент Ирана поддержал нападение ХАМАСа на Израиль. Он сделал заявление 8 октября.

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