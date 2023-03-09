В организации отметили, что в целом уровень свободы и соблюдения прав человека в мире снижается 17 лет подряд.

Война, развязанная Россией против Украины вызвала огромное количество нарушений прав человека.

Об этом говорится в ежегодном отчете "Свобода в мире" организации Freedom Housе. Там отмечается, что серьезные нарушения прав человека также зафиксированы в Буркина-Фасо, Тунисе, Перу и Бразилии. В отчете указано, что уровень глобальной свободы снижается уже 17-й год подряд, по итогам прошлого года только 84 из 195 стран мира были признаны свободными.

Авторы отчета отметили, что ни одна из постсоветских стран не была признана в 2022 году свободной, за исключением трех стран Балтии.

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В 2022 году вторжение России в Украину заняло центральное место среди более широкого спектра активных и замороженных конфликтов на евразийском континенте. Оно привело к десяткам тысяч смертей, крупнейшему кризису с беженцами в Европе и глобальным последствиям для экономики и безопасности.

Как отметили авторы отчета, война в Украине, серьезно повлияла и на суверенитет Беларуси, повысила угрозу возобновления конфликта в Молдове, усилила напряженность в Грузии.

Авторы доклада констатировали, что война РФ против Украины побудила европейские страны переосмыслить свои потребности в безопасности, а Финляндия и Швеция и вовсе отказались от своего давнего нейтралитета и подали заявку на вступление в НАТО, а Германия удвоила оборонный бюджет.

При этом авторы указали, что страны, находящиеся в геополитической орбите Москвы, такие как Азербайджан, Казахстан, Таджикистан, Туркменистан и Узбекистан отказались признать аннексию Россией украинских территорий, и все они соблюдают санкции, введенные против российских банков.

Верным союзником Кремля по-прежнему остается президент Беларуси Александр Лукашенко, который зависит от его поддержки в сохранении собственной слабой власти. При этом Беларусь в 2022 году установила печальный "рекорд", войдя в топ-10 наиболее несвободных стран мира, уступив Афганистану, Таджикистану, ЦАР, Экваториальной Гвинее, Северной Корее, Эритрее, Туркменистану, Сирии и Южному Судану.

Касательно РФ авторы отметили, что за годы правления Владимира Путина коррупция приобрела невиданных масштабов и привела к тому, что его режим оказался неспособен достичь целей войны.

"Многие в США и других странах поверили хвастовству Путина о том, что российские военные возможности соответствуют возможностям НАТО и намного превосходят ВСУ, но ход войны быстро опроверг эти утверждения", - говорится в отчете.

Кроме того, в России, как говорится в отчете, многолетнее подавление СМИ приняло тяжелый оборот, поскольку власти старалось устранить противников войны внутри страны.

Freedom Housе и Украина

По итогам 2021 года по шкале демократической свободы Украина набрала 60 из 100 возможных балов, в частности 26 из 40 в сфере политических прав и 34 из 60 в разрезе гражданских свобод и была названа частично свободной страной.

В 2020 году Украина набрала 62 балла и так же находилась на уровне частично свободных стран.

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