Оппозиция требует отставки премьер-министра Каи Каллас.

В Эстонии вспыхнул скандал вокруг мужа премьер-министра Каи Каллас Арво Халлика. Оказалось, что он частично владеет транспортной компанией Stark Logistics, которая ведет бизнес в России. Она заработала почти 1,5 миллиона евро на российских поставках во время войны.

Как сообщает DW, сразу две эстонские газеты призвали Каллас уйти в отставку. В то же время некоторые СМИ выступили с более осторожными формулировками - предложили извиниться или уйти с должности при условии, что она получит новый мандат, если парламентарии сочтут эту ситуацию незначительной.

"Ни в среду, ни в четверг мы не услышали ответов. Нет никаких оснований полагать, что мы услышим их в субботу или воскресенье. Поэтому Postimees дает премьер-министру дружескую рекомендацию начать собирать вещи сегодня и избежать отставки с еще большим позором в будущем", - заявило одно из изданий.

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При этом сам президент Эстонии Алар Карис призвал Каллас предоставить разъяснения в связи с предпринимательской деятельностью ее мужа.

"Думаю, что общественность ждет объяснений от премьер-министра. И после этого ей, наверное, придется подумать самой и поговорить со своими советниками о том, какими будут дальнейшие действия", - подчеркнул он.

Отмечается, что Каллас на пресс-конференции опровергла информацию и заявила, что указанная компания прекратила предоставлять логистические услуги в РФ через месяц после начала полномасштабной войны в Украине. Однако при этом Stark Logistics продолжает перевозить грузы в Россию для своего эстонского партнера, фирмы Metaprint.

"Он решил прекратить коммерческую деятельность в сентябре, потому что мы поговорили. Я объяснила, какова ситуация и какой вид это имеет со стороны", - добавила премьер.

Руководители Минобороны, МИД и МВД выразили доверие к Каллас, хотя и предложили перейти к дальнейшим разъяснениям. При этом оппозиция требует отставки чиновницы.

"Это крайне позорный скандал, когда премьер-министр ездит всюду, представляя себя большим другом Украины, требует от всех закрыть товарообмен и деловые отношения с Россией, как от других стран, так и от эстонских фирм, а ее муж полтора года беспрепятственно занимается этим так, будто это не касается нашего премьер-министра", - возмутился депутат Рийгикогу Хенн Пиллуаас.

Помощь Эстонии в войне в Украине

Недавно Эстония объявила о новом пакете военной помощи Украине, в который включено оборудование для разминирования и борьбы с дронами, медицинское оборудование. Также страна разработала механизм конфискации замороженных активов России.

Эстония - одна из стран, которая поставила Украине оружия больше всех, если сравнивать с ее начальными запасами.

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