У Евросоюза призвали продолжить поддерживать Украину.

Глава дипломатии Европейского Союза Жозеп Боррель считает, что Российская Федерация пока может пополнять свои силы и не считаться с потерями в войне против Украины.

Как пишет "Укринформ", об этом он заявил во время выступления перед послами ЕС. Дипломат подчеркнул, что союзники должны помогать Украине поддерживать ее наступление.

"Российские потери очень важны, но Россия может пополнять силы. Она готова принести в жертву даже больше людей. До Путина Сталин был убежден, что количество само по себе является источником качества, когда человеческая жизнь не имеет значения и не ценится", — сказал Боррель.

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По его словам, если для украинцев является неприемлемым уровень потерь, то для страны-агрессора в краткосрочной перспективе вопрос потерь "очень приемлем".

"Единственное решение - продолжать нашу помощь для Украины и оставаться объединенными вокруг этого вопроса, потому что ставкой являются наши ключевые ценности. Если Украина проиграет - мы проиграем. Нам нужно сохранять наше единодушие и единство в поддержке Украины", – подытожил дипломат.

Потери России в войне

Как сообщал утром Генштаб ВСУ, потери РФ в войне против Украины ориентировочно составили 305 тыс. 970 человек. При этом, по данным британской разведки, РФ не способна обеспечить быт оккупантов на войне в Украине.

NYT уже ранее писала, что бои за Авдеевку стали самыми дорогими для России в полномасштабной войне.

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