Он станет надежной альтернативой в случае отказа США от гарантий безопасности для Европы.

Европейские чиновники обсуждают возможность создания общеконтинентального подразделения НАТО на случай, если Дональд Трамп сможет переизбраться на президентских выборах в США.

Как сообщает The Washington Post, соответствующие разговоры происходят в частном порядке. Согласно замыслу, новое подразделение будет работать в согласии с американскими гарантиями безопасности, но также сможет служить надежной альтернативой в случае отказа от этого варианта сотрудничества.

По данным издания, пока обсуждения вязнут в спорах. В частности, Франция и Германия не могут договориться о том, кто будет оплачивать счета.

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"Восточная Европа не вполне верит в решимость Западной Европы противостоять российским угрозам. Неясно, как они смогут создать ядерный щит над континентом - и даже если они это сделают, то в худшем случае ядерной войны они не смогут сравниться с российским арсеналом", - отмечают журналисты.

В то же время некоторые чиновники задаются вопросами, не станет ли готовность Европы к расколу со Штатами самоисполняющимся пророчеством, которое усиливает трансатлантический развод, а не предотвращает его.

Скандал в НАТО из-за США

Как сообщал УНИАН, недавно Трамп заявил, что, если он будет президентом, то США не будут защищать страны-членов НАТО в случае невыполнения финансовых обязательств по расходам на оборону и даже более того - будут поощрять россиян делать все, что те захотят.

Впоследствии действующий президент Джо Байден сказал, что заявление Трампа представляет угрозу для безопасности Штатов.

Санди Таймс написал, что НАТО в беде, поскольку США решили сбросить с себя бремя глобального лидерства.

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