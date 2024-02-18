Альянс не может рассчитывать на то, что Америка во главе с Трампом присоединится к нему в отпоре Путину, или на то, что Америка во главе с Байденом высвободит социальные фонды для национальных вооруженных сил.

И победа на предстоящих президентских выборах в США нынешнего президента Джо Байдена, как и победа его скандального конкурента Дональда Трампа принесут проблемы для НАТО, поскольку Америка похоже решила сбросить с себя бремя глобального лидерства, пишет The Sunday Times.

Так, ранее Трамп заявил, что позволит России "делать все, что ей заблагорассудится" с любым членом НАТО, который не выполнил свое неформальное обязательство тратить 2 процента своего ВВП на военные нужды.

Восемнадцать из 31 члена Европейского альянса достигнут 2-процентного показателя в этом году, но, например, Германия тратит на оборону лишь 1,4 процента своего ВВП. По оценкам экспертов, для создания армии, способной защитить страну от российского нападения, стране понадобится от четырех до десяти лет усиленных расходов.

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Но угроза Трампа частично или полностью выйти из НАТО - не единственный американский шаг, который нервирует союзников, пишет The Times. И он, и Байден обещают повысить тарифы на их экспорт. Кроме того, Байден стал фактическим Путиным в энергетической торговле, отказывая в разрешениях на строительство заводов, с которых экспортируется сжиженный природный газ, в котором нуждаются европейские страны после перекрытия "Северных потоков".

"Все это означает, что НАТО ждут тяжелые времена, независимо от того, кто из несовершенных кандидатов одержит победу в ноябре. Альянс не может рассчитывать на то, что Америка во главе с Трампом присоединится к нему в отпоре Путину, когда тот решит сделать следующий шаг, чтобы вновь захватить земли, которые он называет "исторической Россией". И он не может рассчитывать на то, что Америка во главе с Байденом сдержит рост социальных расходов, чтобы высвободить средства для национальной армии", - пишет издание.

Поэтому неудивительно, что не только НАТО, но и Япония и Тайвань активно исследуют, что делать в мире, в котором Америка решила сбросить с себя бремя глобального лидерства, как она это сделала после Первой мировой войны.

Скандальное заявление Трампа

Как сообщал УНИАН, бывший президент США Дональд Трамп, стремящийся переизбраться на второй срок, заявил, что США не будут защищать страны-члены НАТО в случае невыполнения финансовых обязательств по расходам на оборону. Более того, в этой связи он заявил, что США будут поощрять россиян делать все, что те захотят.

Впоследствии американский президент Джо Байден сказал, что заявление Трампа о попустительстве российской агрессии против стран альянса представляет угрозу для безопасности Штатов.

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