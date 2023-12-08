Евросоюз все еще получает примерно десятую часть своих поставок газа из России.

Европейский Союз намерен предоставить государствам-членам полномочия прекратить импорт газа из России и Беларуси. Об этом сообщает издание Financial Times.

"Любая страна-член сможет запретить компаниям из России и Беларуси покупать мощности в ее газопроводах и терминалах сжиженного природного газа, согласно законопроекту, предложенным Брюсселем", - отмечает СМИ.

По словам высокопоставленного европейского чиновника, это предложение может стать основой для энергетических компаний ЕС, чтобы выйти из контрактов с российскими поставщиками газа без необходимости платить значительную компенсацию.

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Хотя ЕС постепенно уменьшил свою зависимость от российских энергоресурсов после вторжения в феврале 2022 года, он все еще получает примерно десятую часть своих поставок газа, включая поставки СПГ, из России. Несколько стран-членов, включая Австрию и Венгрию, по-прежнему в значительной степени полагаются на российские поставки.

Европейская комиссия хочет заставить страны-члены прекратить остальную часть импорта газа. Некоторые страны, включая Польшу и страны Балтии, активно требовали более жестких действий против Москвы.

Согласно проекту закона, государствам-членам ЕС будет разрешено "частично или, если это оправдано, полностью ограничить" доступ к инфраструктуре для газовых операторов из России и Беларуси, "где это необходимо для защиты их основных интересов безопасности".

Ожидается, что участники переговоров от стран-членов и Европейского парламента утвердят проект текста в пятницу. Окончательный вариант еще должен быть официально утвержден парламентом и странами-членами ЕС.

Российский газ в Европе

В октябре издание Euobserver сообщило, что Испания и Бельгия удвоили импорт сжиженного газа из России в период с января по сентябрь 2023 года. В частности, Испанию назвали крупнейшим импортером российского сжиженного газа среди стран ЕС. Далее за ней в рейтинге упоминались Франция и Бельгия.

29 ноября стало известно, что порты ЕС тайно сбывают более 20% сжиженного газа из РФ, распродавая его в другие страны мира, расположенные вне ЕС. Этим она помогает Москве зарабатывать "кровавые деньги" на войну с Украиной.

30 ноября Национальное агентство Украины по вопросам предотвращения коррупции (НАПК) внесло бельгийский независимый оператор газовой системы Fluxys в список спонсоров войны. Основанием стало то, что компания способствует экспорту российского сжиженного природного газа. Налоги, уплаченные Fluxys, пополнят бюджет России на 800 миллионов евро.

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