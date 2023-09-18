Первый заместитель госсекретаря Совбеза указал, что не против отработать обеспечение противовоздушной обороны совместно с армией Польши.

В Беларуси заговорили, что готовы отработать обеспечение противовоздушной обороны и безопасность границы вместе с армией Польши на совместных учениях, если поляки на это пойдут.

Об этом заявил первый заместитель госсекретаря Совета безопасности Павел Муравейко по случаю ежегодных учений, анонсированных в Беларуси на 20-26 сентября, пишет Sputnik Беларусь. Он отметил, что ответ на данный вопрос является "очевидным".

"Можем ли мы провести учение с Польшей? Если поляки готовы с нами провести учения, мы с удовольствием выступим с такой инициативой и рассмотрим, какие вопросы мы можем отработать совместно", - заявил он.

По мнению генерала, вместе с Польшей армия Беларуси могли бы отработать не только навыки обеспечения противовоздушной обороны, но и отшлифовать совместное противостояние "трансграничным угрозам".

К последним он отнес чрезвычайные ситуации, связанные с биобезопасностью. В том числе это касается и водных рубежей, упоминает издание.

Вместе с тем замгоссекретаря Совбеза уточнил, что Польша должна первой проявить инициативу в проведении совместных учений:

"Будет предложение - появится и наша ответная реакция, и наши действия".

Лукашенко намекнул Польше на интерес со стороны ЧВК "Вагнер"

Напомним, после неудавшегося бунта главаря ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина, которого летом "похоронил" Путин (о причастности лидера РФ к крушению самолета, в котором находился Пригожин, упоминал украинский лидер Владимир Зеленский), существенная часть его наемников была передислоцирована на территорию Беларуси в рамках соответствующей договоренность с диктатором Александром Лукашенко.

После этого, еще при жизни Пригожина, глава Беларуси отметился комментарием о том, что "вагнеровцы" его напрягают просьбами съездить в Польшу "на экскурсию". Лукашенко акцентировал, что у наемников есть "зуб" на поляков. Некоторые эксперты трактовали его слова, как скрытую угрозу в сторону Польши.

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