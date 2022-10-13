Алексею Шишковца обвинили в терроризме.

Суд в Беларуси вынес решение по делу одного из "рельсовых партизан" Алексея Шишковца. Мужчину обвинили в терроризме

Об этом сообщили правозащитники "MAYDAY".

Отмечается, что Могилевский областной суд завершил рассмотрение уголовного дела жителя Осиповичей Алексея Шишковца, которого обвинили в терроризме, а также в участии в вооруженном формировании на территории иностранного государства.

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Шишковца задержали в марте текущего года. По данным МВД, подозреваемый "вошел в состав экстремистского формирования ByPol, авторизовавшись в мобилизационном чат-боте для совершения противоправных действий в Беларуси". 1 марта он якобы получил задание заблокировать железнодорожные пути и применить "коктейли Молотова". Уже в сентябре КГБ включил мужчина в список "причастных к террористической деятельности".

Судья Сергей Мазуров приговорил мужчину к 11 годам лишения свободы в условиях усиленного режима.

"Рельсовая" война в Беларуси - что известно

24 февраля РФ вторглась в Украину и устроила в стране настоящий коллапс. Оккупанты не только захватывают военные части, аэропорты и прочие стратегические объекты, но и стреляют по мирным жителям и многоэтажках городов.

27 февраля появилась информация о том, что Беларусь может объявить войну Украине. Официальных подтверждений вторжения ее армии на нашу территорию до сих пор нет.

При этом в Беларуси активизировались "рельсовые партизаны", которые умышленно повреждали железнодорожную инфраструктуру страны и мешать поставкам российского оружия, боеприпасов и живой силы для войны против Украины.

27 апреля власти Беларуси одобрили поправки в Уголовный кодекс, предусматривающие возможность применения смертной казни "за покушение на совершение актов терроризма".

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