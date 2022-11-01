Силовики Лукашенко задержали родственника погибшего в Украине бойца.

В Беларуси начали задерживать родственников беларуских добровольцев, которые погибли за Украину в войне против России.

Об этом пишет мониторинговая группа "Беларускі Гаюн".

Накануне стало известно, что силовики Лукашенко задержали родственника погибшего в Украине бойца полка им. Кастуся Калиновского Василия Парфенкова.

Видео дня

Родственника Парфенкова задержали и заставили записать "покаянное видео", где он называет себя братом погибшего Василия и "признается", что был подписан на "экстремистские" ТГ-каналы.

Также сообщается, что ранее уже были задержаны двоюродный брат, сестра и мама погибшего под Лисичанском беларуского добровольца Василия Парфенкова.

Беларуские добровольцы в Украине

Шестеро беларуских добровольцев из полка им. Кастуся Калиновского не вернулись из-под Лисичанска после того, как 26 июня оказались на пути колонны российских войск и дали бой.

В мае на войне в Украине погиб командир роты беларуского батальона Кастуся Калиновского Павел "Волат".

Бойцы Батальона имени Кастуся Калиновского взяли в плен российского снайпера.