В Беларуси начали задерживать родственников беларуских добровольцев, которые погибли за Украину в войне против России.
Об этом пишет мониторинговая группа "Беларускі Гаюн".
Накануне стало известно, что силовики Лукашенко задержали родственника погибшего в Украине бойца полка им. Кастуся Калиновского Василия Парфенкова.
Родственника Парфенкова задержали и заставили записать "покаянное видео", где он называет себя братом погибшего Василия и "признается", что был подписан на "экстремистские" ТГ-каналы.
Также сообщается, что ранее уже были задержаны двоюродный брат, сестра и мама погибшего под Лисичанском беларуского добровольца Василия Парфенкова.
Беларуские добровольцы в Украине
Шестеро беларуских добровольцев из полка им. Кастуся Калиновского не вернулись из-под Лисичанска после того, как 26 июня оказались на пути колонны российских войск и дали бой.
В мае на войне в Украине погиб командир роты беларуского батальона Кастуся Калиновского Павел "Волат".
Бойцы Батальона имени Кастуся Калиновского взяли в плен российского снайпера.