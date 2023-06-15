В атаке дрона на приграничную зону Беларусь обвинила ВСУ.

Беларуская пропаганда решила действовать по российскому сценарию и заявила, что пограничники РБ якобы сбили украинский боевой беспилотник в Гомельской области. Вот только странным кажется то, что, все якобы произошло в конце мая, а Государственный пограничный комитет Беларуси заявил об этом только 15 июня.

Утверждается, что пограничники услышали звук двигателя дрона, беспилотник якобы двигался "с украинской территории в тыл Республики Беларусь".

"В результате применения пограничным нарядом штатного вооружения произошла детонация элемента, закрепленного на беспилотнике", - уверяет пограникомитет Беларуси.

Специалисты якобы собрали на месте падения БПЛА множество металлических элементов и провели взрывотехническую экспертизу. Правоохранители РБ, как говорится в сообщении, начали проверку и ведут следственные действия.

Россия обвиняет Украину в атаке дронами

В России в последнее время участились атаки дронами. Один из самых громких случаев - когда беспилотники врезались в крышу Кремля. Тогда Россия сразу же обвинила в ударе Украину и заявила о попытке покушения на президента РФ Путина. Хотя эксперты доказывали, что беспилотники были запущены с территории Российской Федерации.

Кроме того, удары по Крыму оккупанты также называют украинскими. Они уверены, что ВСУ атакуют полуостров.

Вас также могут заинтересовать новости: