При этом он сказал, что предвзят в этом вопросе.

Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер заявил, что они не должны блокировать передачу Украине кассетных боеприпасов Соединенными Штатами Америки.

В интервью телевизионной компании ZDF он выступил в защиту решения США, несмотря на, что этот тип боеприпасов в Германии запрещен и они против таких поставок. "В нынешней ситуации мы не может стоять на пути Соединенных Штатов", - сказал он.

Штайнмайер отметил, что предвзят в этом вопросе, поскольку подписал в 2008 году в Осло Конвенцию о кассетных боеприпасах, когда был на посту Министра иностранных дел Германии.

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Поставки кассетных боеприпасов Украине: кто выступил против

Напомним, 7 июля США пообещали передать Украине новый пакет военной помощи. В список попали и кассетные боеприпасы, которые страна запрашивала уже долгое время.

В Министерстве обороны заявили, что кассетные боеприпасы не будут использовать для ударов для России - они нужны только для деоккупации украинских территорий.

В Испании, Великобритании, Канаде и Новой Зеландии сразу заявили, что не поддерживают передачу этого типа оружия.

Министр иностранных дел ФРГ Анналена Бербок в тот же день сказала, что они являются участником Конвенции о кассетных боеприпасах, поэтому выступают против их поставки Украине.

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