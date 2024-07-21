Байден поздравил фон дер Ляйен с переизбранием главой Еврокомиссии на второй срок.

Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен провела первый после переизбрания разговор с президентом США Джо Байденом. Лидеры обсуждали дальнейшую поддержку Украины.

Как сообщили в Белом доме, политики обсудили также усилия США и Евросоюза, направленные на привлечение России к ответственности за ее войну против Украины.

Кроме того, Байден поздравил фон дер Ляйен с переизбранием главой Еврокомиссии на второй срок. Они подтвердили свою "приверженность крепким отношениям между США и ЕС и совместному преодолению крупнейших мировых вызовов".

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Помощь Запада Украине

Президент США Джо Байден ответил, как видит мир для Украины. "Мир будет выглядеть как гарантирование, что Россия никогда не оккупирует Украину", - сказал он. При этом, слово "никогда" повторил четыре раза.

Байден заявил, что США будут твердо поддерживать Украину в ее борьбе против Путина, которого он назвал "жестоким тираном". При этом он подчеркнул, что американские военные не будут воевать в Украине.

В конце прошлого года Байден заявил, что надо обеспечить победу Украины в войне с РФ, чтобы приблизиться к обретению членства в НАТО. Также надо, чтобы все союзники согласились с присоединением Украины.

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