В 2014 году знаменитый писатель приезжал в Украину и восхищаллся ее гражданами.

Умер перуанский писатель и нобелевский лауреат Марио Варгас Льоса. Ему было 89 лет. В последние годы писатель мало появлялся на публике.

Льоса умер в столице Перу, Лиме, в окружении семьи и "в мире с собой", сообщил его сын Альваро Варгас Льоса в соцсети X. Он добавил, что публичной церемонии прощания с писателем не будет.

Нобелевскую премию по литературе Льосе присудили в 2010 году. Писателя считали живым классиком латиноамериканской литературы. Он являлся автором романов "Разговор в "Соборе"" и "Зеленый дом".

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Напомним, 11 лет назад легендарный писатель приезжал в Украину и выразил восхищение ее гражданами. Он посетил Днепр и Киев, где пообщался со студентами Киевского Национального университета им. Т. Шевченко.

"Верю, что здесь, в Украине, состоялся героический подвиг во имя свободы, который глубоко поразил всех мужчин и женщин мира, всех кто ценит демократию, законность и свободу", - сказал тогда писатель.

Кто такой Марио Варгас Льоса

Будущий писател родился 28 марта 1936 года в городе Арекипа. Окончил национальный Университет Сан-Маркос в Лиме, продолжил обучение в Испании, а потом переехал во Францию.

В 1950-х годах он начал публиковать свои книги. Первый роман Варгаса Льосы "Город и псы" (также известен как "Время героя"), обличал коррупцию и насилие в перуанской военной школе. Книга, опубликованная в 1962 году, принесла Льосе мировую известность.

За свою жизнь Льоса написал около 50 произведений, которые были переведены более чем на 45 языков. Он стал лауреатом многих престижных наград, включая Премию Мигеля де Сервантеса - главную литературную премию для испаноязычных произведений.

В 1990 году его роман "Тетушка Хулия и писака" (1977) был экранизирован. Главные роли в фильме сыграли Барбара Херши и Киану Ривз.

В своих произведениях Варгас Льоса постоянно возвращался к темам авторитаризма, насилия и мачизма.

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