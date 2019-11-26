Президент Европарламента призвал освободить украинских заложников, удерживаемых в ОРДЛО

Также он призвал освободить всех лауреатов премии Сахарова, которые сидят в тюрьмах в разных странах мира.

Президент Европейского парламента Давид Сассоли призвал освободить украинских заложников, которых удерживают на оккупированном Донбассе.

Об этом Сассоли сказал во время поздравления украинского режиссера Олега Сенцова на заседании Европарламента в Страсбурге по случаю личного вручения ему премии «За свободу мнения» имени Андрея Сахарова.

«Это большая честь для меня от имени Европейского парламента высказать теплые поздравления Олегу Сенцову, лауреату премии Сахарова в 2018 году. Он был освобожден в сентябре вместе с другими 35 заключенными в рамках обмена заложниками. Олег вернулся в Украину после того, как провел пять лет в тюрьме», - сказал Сассоли.

Читайте такжеВозвращение пленных является приоритетом для меня лично и для каждого украинца - Зеленский

Он также напомнил, что в России Сенцова приговорили к 20 годам лишения свободы на основе обвинений в «терроризме». «Судебный приговор был вынесен российским судом за критику незаконной оккупации его родной земли - Крым», - добавил президент Европарламента.

Сассоли напомнил, что в прошлом году Сенцов во время присуждения ему премии Сахарова находился в тюрьме, а потому не мог посетить церемонию награждения. В этой связи в Европарламенте был поставлен пустой стул, который был символом борьбы Сенцова за демократию.

Сассоли подчеркнул, что очень многие люди, которые защищают права человека, вынуждены бояться за свою жизнь, поскольку они «отказываются хранить молчание или отступать», когда нарушаются права человека.

«Олег Сенцов был освобожден, но многие другие, в том числе блогер и журналист Асеев, до сих пор остаются в тюрьме на востоке Украины. И я думаю, что все вы присоединитесь вместе со мной к призыву относительно их освобождения», - отметил Сассоли.

Также он призвал освободить всех лауреатов премии Сахарова, которые сидят в тюрьмах в разных странах мира.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 26 ноября, в Европарламенте Сенцову вручили премию «За свободу мнения» имени Андрея Сахарова, которая была присуждена ему 25 октября 2018 года, когда режиссер находился в российской тюрьме.

7 сентября 2019 года в рамках обмена удерживаемыми лицами в Украину из РФ вернулись 24 моряка, которых захватила ФСБ России осенью 2018 года в районе Керченского пролива, и 11 политзаключенных, среди которых и Сенцов.