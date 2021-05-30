Давид Сассоли напомнил, что взаимодействие Евросоюза и России остается "очень напряженным".

Глава Европейского парламента Давид Сассоли призвал ужесточить санкции против российских чиновников.

Об этом он сказал в интервью изданию немецкой медиагруппы Funke, передает DW.

"Нам необходимо усилить санкции против российских чиновников, а также установить более тесные контакты с населением и гражданским обществом, поддерживать российских диссидентов, неправительственные организации и независимые СМИ", - сказал политик.

Давид Сассоли напомнил, что взаимодействие Евросоюза и России "очень напряженное" на фоне отравления и тюремного заключения российского оппозиционера Алексея Навального, а также войны на Донбассе. Кроме того, отношения России и Беларуси на фоне перехвата самолета и ареста экс-главреда Nexta Романа Протасевича только укрепляются.

Напомним, 30 апреля Россия запретила въезд главе Европарламента Давиду Сассоли, прокурору Берлина и еще шести гражданам ЕС. Такие меры являются ответом на введенные 2 и 22 марта этого года Советом ЕС санкции в отношении шести российских граждан.

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Санкции против России

2 марта ограничительные меры были введены против директора Федеральной службы исполнения наказаний Александра Калашникова, председателя Следственного комитета РФ Александра Бастрыкина, генерального прокурора РФ Игоря Краснова и директора Федеральной службы войск национальной гвардии РФ Виктора Золотова. Ограничительные меры связаны с серьезными нарушениями прав человека в России.

22 марта Совет Евросоюза ввел санкции против 11 человек и четырех организаций из России, Китая и еще нескольких стран за их причастность к грубым нарушениям прав человека. Из России под санкции попали два чиновника, ответственные за преследования сексуальных меньшинств в Чечне. Это глава отдела МВД по городу Аргуну Аюб Катаев и командир подразделения "Терек" Абузайд Висмурадов.

Украина поддержала санкции Европейского Союза в связи с заключением критика Кремля Алексея Навального.

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Автор: Денис Прядко