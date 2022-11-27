С их помощью эстонские коллеги также смогут лучше понять путь беженцев, прибывающих из Украины, и эффективнее оказывать им помощь.

В субботу, 26 ноября, на восточной границе Эстонии приступили к работе пятеро украинских пограничников, которые помогают местным коллегам, делятся своим опытом и при необходимости принимают участие в опросе тех, кто пересекает границу.

Как сообщает издание ERR, украинские пограничники прибыли к восточной границе Эстонии при содействии Европейского агентства по охране границ Frontex.

Пограничники из Украины работают на пограничных пунктах Нарва и Лухамаа. С их помощью эстонские коллеги смогут лучше понять путь беженцев, прибывающих из Украины, а также их дальнейшее направление, чтобы эффективнее оказывать им помощь.

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По словам главы отдела погранохраны Департамента полиции и погранохраны Эгерта Беличева, департамент искал различные способы привлечения украинских коллег на восточную границу Эстонии.

"Нашим пограничникам и чиновникам Frontex на восточной границе приходится нелегко: каждый день среди сотен людей они должны выделять тех, кто действительно спасается бегством от войны, и тех, кто не имеет права приезжать в Эстонию. Украинские пограничники могут помочь нам знаниями и информацией", – сказал Беличев.

Он добавил, что украинские коллеги будут работать в Эстонии сначала месяц, после чего будет принято решение о продлении их командировки. Командировочные расходы украинских пограничников возмещает Frontex.

Война в Украине: роль Эстонии

Во вторник, 18 октября 2022 года, парламент Эстонии одобрил резолюцию, в которой осуждает попытку РФ аннексировать оккупированные украинские территории и объявляет российский режим террористическим.

Кроме того, Эстония передала украинским военным дроны, которые были конфискованы у гражданина России при попытке незаконно пересечь границу весной этого года.

Ранее премьер-министр Эстонии Кая Каллас заявила, что ее страна не будет предоставлять убежище гражданам России, которые хотят выехать за границу в связи с объявленной там частичной мобилизацией.

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