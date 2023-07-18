Бен Уоллес считает, что украинцам пришлось отбросить правила мирного времени и погрузиться в военные эксперименты.

Украина стала "боевой лабораторией" как для собственно украинской армии, так и для ее западных партнеров. Такое мнение высказал министр обороны Великобритании Бен Уоллес в комментарии Sky News.

Он отметил, что украинцам и их западным союзникам приходится экспериментировать с новым оружием и технологиями для борьбы с российскими захватчиками. По словам Уоллеса, "жажда выживания" заставила украинцев отказался от норм и правил мирного времени, чтобы испытать новое оружие и модификации, предлагаемые союзниками. Это выгодно и самим союзникам Украины.

"Им пришлось рисковать и экспериментировать с вещами, о которых они могли не знать, работают они или нет, и они стали боевой лабораторией для своих собственных сил, и это указало нам путь. Я сожалею об обстоятельствах, из-за которых это должно было произойти, но это показало, как нужно действовать в 21 веке на новом поле битвы", – сказал Уоллес.

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В качестве примера такого экспериментального оружия, которое было в срочном порядке разработано и направлено на фронт российско-украинской войны, издание называет ракетную пусковую установку Wolfram.

Издание отмечает, что в начале российского вторжения в Украину британские оружейники задались вопросом, можно ли адаптировать противотанковую ракету Brimstone под украинские реалии. Эти ракеты предназначены для запуска с британских самолетов и беспилотников, которые Украине передавать никто не собирался. Поэтому для этих ракет решили создать пусковую установку на базе обычного автомобиля в кузове пикап, каких много на фронте в Украине.

"В течение одного уик-энда с помощью автомобиля Toyota, переносного электрогенератора, одолженного ноутбука и нескольких хитрых компьютерных кодов они придумали концепцию. В течение нескольких недель ракета оказалась на поле боя в Украине", – пишет Sky News.

Ракеты Brimstone в Украине

В апреле прошлого года Великобритания анонсировала поставку Украине собственных ракет класса "земля-воздух" Brimstone. Месяц спустя британская пресса восторженно писала, что эти ракеты изменили ход битвы за Донбасс, которая тогда была на своем пике.

После этого британцы еще неоднократно поставляли Украине новые партии этих ракет разных модификаций. Хотя ракета и предназначена в первую очередь для применения с самолетов, реалии украинской войны, где противник обладает мощной системой ПВО, практически исключают воздушный способ их применения.

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