Великобритания планирует в ближайшие несколько недель передать Украине современные авиационные ракеты с лазерным наведением класса Brimstone.
Об этом заявил заместитель министра обороны Великобритании Джеймс Хиппи.
Он не уточнил, с каких носителей планируется осуществлять применение данных ракет.
Brimstone - это высокотехнологичная самонаводящаяся ракета класса "воздух-земля", разработанная для британских ВВС.
Она снабжена активной радиолокационной головкой самонаведения позволяющей с большой точностью поражать движущиеся цели.
Сообщается, что вооружение планируют доставить в Украину до 10 мая.
Ранее в Британии заявили, что Украина может "совершенно легитимно" атаковать цели в России.