Это самонаводящиеся ракеты класса "воздух-земля".

Великобритания планирует в ближайшие несколько недель передать Украине современные авиационные ракеты с лазерным наведением класса Brimstone.

Об этом заявил заместитель министра обороны Великобритании Джеймс Хиппи.

Он не уточнил, с каких носителей планируется осуществлять применение данных ракет.

Brimstone - это высокотехнологичная самонаводящаяся ракета класса "воздух-земля", разработанная для британских ВВС.

Она снабжена активной радиолокационной головкой самонаведения позволяющей с большой точностью поражать движущиеся цели.

Сообщается, что вооружение планируют доставить в Украину до 10 мая.

Ранее в Британии заявили, что Украина может "совершенно легитимно" атаковать цели в России.