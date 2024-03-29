Тесные связи Индии с Россией основаны на "советском наследии" и в таком виде не могут существовать долго.

С таким предупреждением выступил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, призывая Нью-Дели поддержать Киев, пишет Financial Times. Во время визита в Индию Кулеба также заявил, что Индии стоит напрячься из-за углубляющихся связей России с Китаем, который находится в напряженном пограничном конфликте с индийскими властями.

Украинский министр отметил, что индийско-российские сотрудничество "во многом основано на советском наследии, но это не то наследие, которое будет храниться веками; это наследие, которое испаряется".

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Кроме того Кулеба отметил, что "китайско-российские отношения должны быть предметом особого внимания Индии в свете ее прерогатив национальной безопасности".

Как отмечает издание, Украина изо всех сил пытается завоевать симпатии Индии и многих других стран так называемого Глобального Юга. Эти государства в основном избегают принимать чью-либо сторону в войне, которую они считают делом богатых стран, и чью экономическую цену они заплатили в виде нарушения торговли и более высоких затрат.

В настоящее время РФ остается крупнейшим поставщиком оружия в Индию. Эта страна также стала главным покупателем российской сырой нефти.

Кулеба акцентировал, что Индия много выиграет от расширения торговых и технологических связей с Украиной. "После войны Украина, вероятно, станет крупнейшей строительной площадкой в мире, и индийские компании могут принять участие в восстановлении", - сказал украинский министр.

По словам министра, Украина стремится "восстановить торговлю" с Индией, возобновив экспорт сельскохозяйственной продукции, такой как подсолнечное масло, и сама закупая больше индийских товаров. "Мы заинтересованы в импорте некоторых видов тяжелого машиностроения, которые производит Индия", - добавил он.