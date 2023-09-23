Эта кампания не столь успешна, как, вероятно, ожидает Москва, говорят аналитики.

Действия России по усилению разногласий между Украиной и ее центральноевропейскими партнерами, похоже, потерпели неудачу, констатируют аналитики американского Института изучения войны (ISW).

"По предварительным оценкам ISW, российские удары по украинской портовой и зерновой инфраструктуре являются частью российской кампании, направленной на ухудшение отношений Украины с ее западными соседями. Быстрое повторение Польшей своих обязательств в отношении Украины указывает на то, что эта кампания не является столь успешной, как, вероятно, ожидает Москва", – говорится в новом отчете.

Аналитики напоминают, что президент стране Анджей Дуда в очередной раз подтвердил прочность польско-украинских отношений, несмотря на споры по экспорту зерновых.

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Украина-Польша - последние новости

Польский премьер Матеуш Моравецкий 20 сентября заявил, что Польша больше не будет передавать оружие Украине. Уже 21 сентября президент стране Анджей Дуда разъяснил, что Польша продолжит выполнять договоренности с Украиной о поставках оружия, но не будет передавать новое оружие, которое Варшава закупает для собственной армии.

Кроме этого, Дуда также заявил, что потенциальный конфликт между двумя странами по экспорту украинского зерна европейскими сухопутными путями не будет иметь "существенного влияния" на отношения двух стран.

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