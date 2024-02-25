Министр подчеркивает - коррупция в армии хуже, чем терроризм.

План действий Вооруженных сил Украины на 2024 год есть, он мощный и должны быть результаты. Об этом сказал министр обороны Украины Рустем Умеров на форуме "Украина. Год 2024".

"Мы делаем все возможное и невозможное, чтобы совершить прорыв. План 2024 уже есть. Мы публично о нем не говорим. Он мощный, сильный, он дает не только надежду, но и даст результат в 2024 году", - подчеркнул он.

Идет сооружение фортификаций, отметил министр.

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"Сейчас мы оборудовали более нескольких тысяч опорных пунктов, огневых позиций. Мы будем продолжать работать над этими треками", - указал чиновник.

Умеров подчеркнул, что война России против Украины сегодня - это самая большая война со времен Второй мировой войны. "Имеем линию фронта протяженностью 3200 километров, имеем интенсивные боевые действия на линии фронта протяженностью 1200 км. Это война, где многое происходит впервые - это война первая с таким количеством ракет запущенных против мирных городов. С начала полномасштабного вторжения РФ выпустила по Украине более 8 тысяч ракет", - отметил он.

По его словам, на этой войне впервые сбили "Кинжалы" украинские воины, на ней уничтожают Силы обороны мощный флот врага дронами, это вообще первая война дронов. "Это первая война со смартфонами в руках, где Украина борется в гибридной информационной войне", - сказал Умеров.

Он подчеркнул, что Минобороны проводит постоянные инспекции на поставки продовольствия в воинские части. "Только за последние месяцы мы обнаружили нарушения на десятки миллионов гривен", - подчеркнул министр.

По его словам, вместе с представителями силовых структур происходит выявление коррупционных схем в Силах обороны и вместе очищается эта система.

"Коррупция во время войны хуже, чем терроризм. Никаких переговоров с теми, кто ворует у наших воинов, у общества не будет", - подчеркнул Умеров.

Эксперт оценил стратегию ВСУ на 2024 год

Эксперт по международной безопасности Фонда Демократические инициативы им. Илька Кучерива Тарас Жовтенко отмечал, что стратегически в 2024 году Вооруженные Силы Украины будут больше заниматься активной обороной, а не наступлением. И это требует меньшего количества новых мобилизованных.

Он добавил, что некоторые западные партнеры Украины советуют больше внимания обратить на оборонительные действия по крайней мере в 2024 году.

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