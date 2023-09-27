Умеров поблагодарил страну за оказанную помощь.

Министр обороны Украины Рустем Умеров провел телефонный разговор с министром национальной обороны Польши Мариушем Блащаком.

В микроблоге Twitter он сообщил, что выразил Польше благодарность за оказанную Украине помощь в войне с Российской Федерацией. Других деталей разговора Умеров не озвучил.

"Состоялся телефонный разговор с Мариушем Блащаком - Министром национальной обороны Польши. Поблагодарил Польшу за лидерство в танковой коалиции и значительную помощь с начала полномасштабного вторжения. Вместе к победе!" - написал министр.

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Помощь Украине от Польши

Напомним, в последнее время отношения между странами обострились из-за зернового вопроса. Так, Словакия, Польша и Венгрия ввели национальный запрет на импорт украинского зерна. Украина уже подала иск во Всемирную торговую организацию.

На фоне конфликта польский премьре-министр Матеуш Моравецкий сказал, что Польша больше не передают Украине вооружение. Позже президент Анджей Дуда сказал журналистам, что слова премьера "были истолкованы наихудшим образом".

В Польше говорят, что не поставляют новое вооружение, которое закупают для своей армии, однако уже подписанные контракты продолжают соблюдать.

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