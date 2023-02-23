Это не привело к существенному нарушению работоспособности систем и не повлияло на выполнение государственными органами своих функций.

На ряд украинских государственных информационных ресурсов сегодня была осуществлена кибератака, сообщила Государственная служба специальной связи и защиты информации Украины в Telegram.

"Сегодня, 23 февраля, выявлена атака на ряд веб-ресурсов украинских государственных и местных органов власти, в результате которой было модифицировано содержимое нескольких страниц на этих ресурсах", - отметили в Госспецсвязи.

Сейчас, в рамках Объединенной группы по реагированию при Национальном координационном центре кибербезопасности, специалисты Службы безопасности Украины, Госспецсвязи и Национальной полиции совместно работают над локализацией и исследованием обстоятельств киберинцидента.

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"На данный момент можно утверждать, что инцидент не привел к существенному нарушению работоспособности систем и не повлиял на выполнение государственными органами своих функций", - говорится в сообщении.

Так, работа большинства информационных ресурсов уже восстановлена и они работают в штатном режиме.

"Как видим, накануне годовщины полномасштабного вторжения Россия продолжает напоминать о себе в киберпространстве, где она давно ведет себя как государство-террорист, атакуя гражданские цели", - отметили в Госспецсвязи.

Российские кибератаки на Украину - что известно

За месяц до полномасштабного вторжения, в январе 2022-го, Россия осуществила крупнейшую за последние 4 года кибератаку. Под удар попали правительственные сайты.

15 февраля РФ повторила террор против сайтов Кабмина. По словам специалистов, это была крупнейшая в истории Украины кибератака.

В ночь перед вторжением враг в очередной раз повторил попытку взлома веб-ресурсов, связанные с ВСУ и Минобороны. Также атаки подверглись мощности украинской банковской системы.

В то же время, как писало издание Politico, вредоносное ПО было нацелено примерно на десяток объектов в США.

Отмечалось, что последний год темпы кибератак, направленных против Украины, неуклонно растут. В настоящее время хакеры все больше нацеливаются на критически важные услуги, которыми пользуются люди в повседневной жизни.

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