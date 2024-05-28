Десятилетиями Париж и Берлин задавали тренды в политике ЕС. Похоже, теперь их влияние ослабнет.

Европа устала от франко-германского дуэта, который задавал стратегию всего Евросоюза. Другие страны хотят получить больше влияния на политику блока, пишет Politico.

Издание отмечает, что ось Берлин-Париж уже длительное время трещит из-за расхождений по ряду принципиальных вопросов - от энергетики до войны в Украине. Надежности этого политического союза угрожает также и личная неприязнь между Макроном и Шольцом. Но для остальной Европы дело даже не в этих разногласиях.

"Новый риск для Европы заключается в том, что Шольц и Макрон все больше выглядят как "хромые утки" для своих коллег-лидеров ЕС - политически ослабленные на внутреннем фронте и неспособные вселить уверенность в общее видение союза", - пишет Politico.

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Оба лидера - и Франции, и Германии - не могут справиться с растущими проблемами в экономике своих стран. Оба теряют позиции на электоральном поле, где в их тени растут ультраправые силы.

"Сочетание экономической слабости, личной холодности и политической слабости является токсичным - и критики говорят, что это может серьезно подорвать их авторитет во время переговоров о высших должностях после выборов в Европейский парламент", - отмечает Politico.

Неназванный чиновник из Брюсселя, с которым поговорили журналисты, предполагает громкое поражение Макрона на выборах в Европарламент. Это поставит под сомнение способность Парижа диктовать свою волю остальному Евросоюзу.

"Пока Париж и Берлин сталкиваются с потерей влияния, другие лидеры ЕС видят возможность усилить свое влияние. На фоне войны в Украине и ослабления франко-германской оси такие люди, как премьер-министр Польши Дональд Туск, Кая Каллас из Эстонии и Джорджия Мелони из Италии, стали главными игроками на арене ЕС", - констатирует издание.

Выборы в Европарламент: влияние на Украину

Как писал УНИАН, 6-9 июня состоятся выборы в Европарламент. По их результатам будет сформирован ландшафт политических сил, которые следующие пять лет будут влиять не только на внутреннюю, но и на внешнюю политику ЕС, в частности по поддержке Украины.

В Европарламенте нынешнего созыва важные для Киева резолюции по военной, финансовой и политической поддержке Украины всегда набирали необходимое большинство. Однако вскоре эта ситуация может измениться. По оценкам экспертов, после июньских выборов в Европарламент произойдет "существенное смещение вправо": туда придут правопопулистские и праворадикальные партии, которые традиционно больше склонны поддерживать Россию, чем Украину.

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