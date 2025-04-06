Президент Франции заявил, что РФ "играет" с мирными предложениями, убивая детей и мирных жителей.

Россия "играет" с мирными предложениями от США и Украины, продолжая убивать детей и мирных жителей. Такое заявление сделал президент Франции Эммануэль Макрон в сети Х, комментируя российский удар по Кривому Рогу 4 апреля и обстрел Украины ночью 6 апреля.

"В этот день национальной скорби в Украине мои мысли с детьми и всеми гражданскими жертвами смертоносных ударов России, как, например, в Кривом Роге 4 апреля. Опять прошлой ночью многочисленные российские удары были нанесены по жилым кварталам Киева и нескольких других городов Украины", - написал Макрон.

Он напомнил, что Украина приняла предложение президента США Дональда Трампа относительно полного и безусловного 30-дневного прекращения огня еще почти месяц назад.

Видео дня

"И пока мы работаем со всеми нашими партнерами для обеспечения мира, Россия продолжает свою войну с новой интенсивностью, не проявляя никакого внимания к гражданским", - отметил французский президент.

Макрон отметил, что российские удары должны прекратиться и прекращение огня должно быть достигнуто как можно быстрее. Если же Россия продолжит тормозить и отвергать мир, по его словам, "должны последовать решительные действия".

"Сколько еще Россия будет играть с мирными предложениями от Соединенных Штатов и Украины, продолжая убивать детей и мирных жителей?" - риторически спросил он.

Последние российские удары по Украине: что известно

Как сообщал ранее УНИАН, в результате удара России по Кривому Рогу 4 апреля 19 человек погибли, в том числе 9 детей. Также в городе десятки пострадавших. РФ ударила баллистикой по жилому кварталу и детской площадке. Повреждения получили 34 многоквартирных дома, 6 учебных заведений, магазины, объекты бизнеса и инфраструктуры, автомобили, разрушен частный дом.

Управление Верховного комиссара ООН по правам человека фактически признало, что российская атака на Кривой Рог может представлять военное преступление, сообщил Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец. По его словам, представители ООН подтверждают отсутствие каких-либо очевидных военных объектов в этом районе.

Ночью 6 апреля РФ ударными дронами и различными видами ракет обстреляла Украину. В Киеве, в частности, ударила по офисам телеканалов. В столице погиб гражданский человек. Тем временем Минобороны государства-агрессора сделало циничное заявление, что удар был нанесен "по центральной артиллерийской базе вооружения ВСУ, а также предприятиям оборонно-промышленного комплекса, задействованных в производстве БПЛА".

Вас также могут заинтересовать новости: