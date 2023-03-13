Подоляк возмутился, поскольку кинопремия, которая якобы вне политики, была вручена за манифест Навального по российской политике.

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк прокомментировал вручение "Оскара" за документальный фильм о российском оппозиционере Алексее Навальном.

"Если "Оскар" вне политики, как мы должны понимать документальный манифест Навального, где внутренняя российская политика переполнена? Если "Оскар" вне контекста войны в Украине и массового геноцида украинцев, почему вы постоянно говорите о гуманизме и справедливости?" - Возмутился Подоляк в Twitter.

"Оскар" за фильм Навального и скандал с выступлением Зеленского

Как ранее сообщалось, на ежегодной церемонии награждения премии "Оскар" вручили награду за лучший документальный фильм. Ее получила документальная кинокартина "Навальный".

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Фильм рассказывает об отравлении Навального в 2020 году. Также в фильме можно увидеть историю его задержания.

Справка УНИАН: В прошлом году после начала полномасштабной войны в Украине организаторы "Оскара" не позволили Зеленскому обратиться к американцам. Из-за этого актер Шонн Пенн призвал бойкотировать церемонию. В этом году ситуация повторилась.

Американское издание Variety пояснило, что один из продюсеров "Оскара" Уилл Пакер выступил против обращения Зеленского якобы из-за того, что война в Украине привлекает внимание лишь потому, что гибнут люди с белым цветом кожи.

Украина в ответ обвинила в лицемерии организаторов "Оскара" . Глава МИД Дмитрий Кулеба подчеркнул, что когда "Оскар" празднуют с шиком и вручают статуэтку фильма о войне, нельзя игнорировать ужасы нынешней войны в Украине, потому что это лицемерие.

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