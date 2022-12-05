На сегодня нет угрозы для участия Беларуси в наземной операции против Украины.

Глава Минобороны России Сергей Шойгу мог приезжать в Беларусь, чтобы заставить местного диктатора Александра Лукашенко напрямую вступить в войну против Украины.

Как сообщил представитель Главного управления разведки Минобороны Андрей Юсов в эфире национального телемарафона, Кремль не оставляет попыток втянуть Беларусь в войну, однако пока ему это не удается, передает Liga.net.

По его словам, на сегодня нет угрозы для участия Беларуси в наземной операции против Украины.

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Юсов также отметил, что на фоне провала глобальных планов Путина и России по захвату Украины, агрессору нужно показывать другие достижения. Возможно, в направлении объединительных процессов России и Беларуси, что означает фактическую аннексию РБ.

Визит Шойгу в Беларусь

Как сообщал УНИАН, 3 декабря министр обороны России Сергей Шойгу прибыл в Беларусь на переговоры с министром обороны республики Виктором Хрениным.

Шойгу и Хренин внесли изменения в российско-беларуское соглашение о совместном обеспечении региональной безопасности в военной сфере и подписали соответствующий Протокол между СБ и РФ О внесении изменений.

Напомним, что несмотря на то, что беларуские войска непосредственно не принимают участия в российской агрессии против Украины, Лукашенко охотно предоставляет путинским преступникам свою территорию для ударов с воздуха, а в начале вторжения - и для наземных операций.

Сейчас на территории Беларуси продолжается накопление группировки войск РФ. На данный момент, как уверяют в ГУР, угрозы наступления из Беларуси пока нет, у России не хватает вооружения.

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